Snow Patrol geeft concert in Ziggo Dome

De show maakt deel uit van een Europese tournee die vanaf december 22 steden aandoet. Naast Amsterdam stopt de band in onder meer Berlijn, München, Parijs, Madrid en Lissabon. Eerder maakte Snow Patrol al bekend dat ze optreden in Dublin, Londen en Belfast.

Vorige maand bracht Snow Patrol voor het eerst in zeven jaar een nieuw album uit. Woensdag was de band ook al in Amsterdam, toen voor een intiem concert in Club Ziggo.

De kaartverkoop voor de show in januari begint vrijdag.