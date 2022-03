Premium Het beste van De Telegraaf

Corona-buddy’s Cammaert en Kroon spelen samen ’Trompettist in Auschwitz’

Door Colette Boegman Kopieer naar clipboard

Voor deze productie gaan Soy Kroon (l) en Thomas Cammaert terug naar de basis van het toneelspel. Ⓒ Annemieke van der Togt

Ze zaten in één bubbel waardoor ze in korte tijd een hechte vriendschap ontwikkelden. Nu staan Thomas Cammaert (37) en Soy Kroon (26) samen op het toneel met Trompettist in Auschwitz. Cammaert: „Dit stuk samen met Soy spelen, geeft een gevoel van veiligheid.”