3FM-dj Rob Janssen wordt quizmaster voor SBS6

De 29-jarige Janssen presenteert van vrijdag tot zondag de lunchshow op 3FM en neemt ook elke vrijdagnacht de Freakshow voor zijn rekening. „Het is de eerste keer dat ik met mijn radiohoofd live op tv ben. Ik wens de kijkers veel succes. En ook met het spel natuurlijk”, zegt hij.

Aan de quiz kan iedereen met een telefoon meedoen. Het is niet noodzakelijk om tijdens het programma naar de televisie te kijken. Het spel draait om algemene kennis in de vorm van dertien vragen. Diegene die het snelste is en de meeste van de vragen goed heeft, wint geld.