Douwe Bob slaat terug na kritiek op rijden jong paard

„Eerste keer galop voor deze 3-jarige. Jaja, handen laag. Blablablabla. Doe ‘t me maar na”, schreef Douwe Bob bij de video. Een van zijn volgers reageert daarop met: „Wouw, triest dit echt heel triest.” Een andere paardenliefhebber: „Sorry maar dit is echt kapot zielig.” Ene Noor schrijft: „Sorry dit kan echt niet! Veel respect voor jouw en je muziek GEHAD maar dit gaat ver.”

Op verschillende paardenwebsites is te lezen dat een driejarig paard nog lang niet is uitgegroeid en er voorzichtig met de wervels moet worden omgegaan. Douwe denkt daar zelf anders over, zo laat hij weten aan RTL Boulevard. „Paarden worden graag bereden, ook driejarige paarden. Neem maar eens een kijkje bij de echte paardenvolkeren rond de wereld die met hun paarden leven.”

Hij vervolgt: „Mensen die hier commentaar op hebben, zijn vaak ook de mensen die graag naar het WK Dressuur kijken. Waar paarden achter de schermen stroomstoten krijgen om in het gareel te houden. Buiten dat is dit ook nog eens onwijze dierendiscriminatie. Staar maar even lang en hard naar je varkenskarbonaadje vanavond. Die dieren worden levend gekookt.”