Harry en Meghan zeggen inzamelingsevent Invictus Games af

Het koppel zou gastheer en gastvrouw zijn tijdens een komedie- en muziekevenement in Californië in juni 2021. Op het evenement komen onder meer sterren als Beyoncé en Ed Sheeran. Maar er zouden problemen ontstaan zijn omdat het evenement gestreamd leek te worden door Amazon, de grote concurrent van Netflix. En met Netflix tekenden Harry en Meghan net een miljoenencontract.

Officials van de Invictus Foundation zouden ’stomverbaasd’ zijn geweest toen advocaten van Harry en Meghan hen belden met het nieuws. Een bron zou de Sunday Times gezegd hebben: „Het getuigt van slechte manieren en iedereen bij Invictus is van slag. Harry heeft hier afgelopen jaar ’ja’ tegen gezegd en we gingen er allemaal van uit dat het doorging, tot een paar weken geleden.”

„Het zou een groot moment zijn voor Invictus, waar de bodem van de pot zo’n beetje bereikt is. Harry moet wel iets doen om een andere manier te vinden om fondsen voor hen te werven.”

Een woordvoerder van Invictus kijkt er echter anders tegenaan. „De grootste inkomstenbron is de verkoop van tickets is voor een live concert, maar door Covid moest dit event een nieuw concept krijgen. Het was een onafhankelijke beslissing die al gemaakt was voor het partnerschap met Netflix. Harry zal net zo toegewijd als altijd blijven aan de Invictus Games.”