Lashana Lynch speelt vrouwelijke 007 in No Time To Die

In eerste instantie was Lynch, bekend van Captain Marvel, wat huiverig om de rol aan te nemen. Ze was bang te verdwijnen achter ’de man’, vertelt ze aan het tijdschrift. Maar na gesprekken met de makers van de film, was ze om.

„Een personage dat te glad is, een perfect gietijzeren personage? Dat is volledig in strijd met waar ik voor sta”, zegt Lynch. „Ik wilde gebruik maken van deze kans om Nomi iets te laten vertegenwoordigen.” Lynch is de eerste zwarte vrouw die de rol mag vertolken en ze is dan ook blij dat het zwarte publiek zich eindelijk kan herkennen in het personage.

Lynch vindt wel dat er nog veel verbetering te behalen is op het gebied van diversiteit in de Britse filmwereld. „Ik ben een zwarte vrouw, maar als het om een andere zwarte vrouw was gegaan, was hetzelfde gesprek gevoerd”, vertelt ze. „Ze zou dezelfde aanvallen krijgen. Ik moet mezelf eraan herinneren dat die discussie er is en dat ik deel uitmaak van iets dat heel, heel revolutionair zal zijn.”