Redbad krijgt openluchtpremière in Leeuwarden

De vertoning op zaterdagavond wordt bijgewoond door cast en crew van de film. Er zijn een paar duizend toeschouwers welkom op het Wilhelminaplein. De kaartverkoop gaat maandagmiddag om 12.00 uur van start via de ticketsite vanplan.nl. De eerste officiële vertoning van Redbad in een bioscoop is op maandag 25 juni in Den Bosch.

De rechten van de film zijn al aan veertien landen verkocht. Het historische epos is op het festival van Cannes onder meer aangekocht door distributeurs in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en diverse landen in het Midden-Oosten.

Vikingen

Regisseur Roel Reiné, die de afgelopen tien jaar vooral in Hollywood werkte, draaide het historische epos afgelopen najaar in Nederland, Duitsland en Denemarken. De film vertelt over de Friese held Radboud (Gijs Naber) die in de vroege middeleeuwen met hulp van de Vikingen strijd voerde tegen de christenen die hun geloof met harde hand opdrongen in de lage landen.

Andere hoofdrollen worden vertolkt door Lisa Smit, Egbert Jan Weeber, Loes Haverkort, Derek de Lint, Martijn Fischer en Aus Greidanus sr. De film is vanaf 28 juni in de Nederlandse bioscopen te zien.