Producent ’staat open’ voor film Zoop in China

Het productiehuis reageert hiermee op aanzwellende geluiden dat de hoofdrolspelers van de voormalige hitserie wel oren hebben naar een reüniefilm. Ook regisseur Johan Nijenhuis, die vijftien jaar geleden de drie films maakte, zegt in een reactie „zeker de potentie te zien van Zoop voor een nieuwe generatie.”

Bijna alle hoofdrolspelers van de voormalige hitserie Zoop kwamen woensdagavond samen voor een reünie. Hoofdrolspeelster Nicolette van Dam plaatste donderdag op Instagram een foto van een vrolijk samenzijn van zeven van de acht vaste hoofdrolspelers in haar eigen brasserie.

Zoop liep van 2004 tot en met 2006 en vertelde over de avonturen van een groep Rangers in Ouwehands Dierenpark. Er volgden drie speelfilms, waarin zes hoofdrolspelers naar Afrika, India en Zuid-Amerika gingen. Onlangs hintte Jon Karthaus, die tegenwoordig vooral als producent en regisseur actief is, op een mogelijke doorstart van Zoop.