Britt Dekker bezig met vervolg Whitestar

„Er komt misschien een tweede deel van Whitestar. Daar zijn we mee bezig”, vertelde Britt. „Het zou wel heel vet zijn.”

Of de film er daadwerkelijk komt, moet nog blijken. „We zijn ermee bezig, het is nog niet helemaal zeker.”

Britt maakte in de film, die vorig jaar verscheen, haar acteerdebuut. Ook haar paard George ’speelde’ een rol. In het verhaal is de knol, door John de Mol aan haar geschonken, een afgedankt paard dat door Britt wordt opgevangen. Als blijkt dat het paard allerlei talenten heeft, wordt het dier bij Britt weggehaald om aan wedstrijden mee te doen.