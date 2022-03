Prins Andrew trekt zich nu ook terug uit prestigieuze militaire club

Als gevolg van de schikking zag Andrew zich genoodzaakt zich nog verder uit het publieke leven terug te trekken. Toch zou het opzeggen van dit lidmaatschap in het bijzonder een behoorlijke teleurstelling zijn voor de prins, zeggen welingelichte bronnen, aangezien zijn vader prins Philip ooit voorzitter van de prestigieuze club was. De club gaf afgelopen juni nog een uitbundig feest ter gelegenheid van wat Philips 100ste verjaardag zou zijn geweest.

„Andrews naam bleef nog een aantal maanden op de lijst van leden staan, zelfs toen hij al niet langer officieel een lid van de koninklijke familie was. Maar de afgelopen dagen is zijn naam uit de boeken verdwenen.” De club werd in 1862 opgericht voor ’heren van het Britse leger’, maar accepteert nu ook vrouwelijke leden en mensen die helemaal niet in de Forces hebben gediend.

’Schande’

Ondertussen zou ook duidelijk zijn dat Andrew geen rol speelt in de herdenking van de Falklandoorlog, straks veertig jaar geleden. Een insider uit het paleis: „Dat is wel een schande voor hem. Het was een belangrijk deel van zijn leven.” Andrew diende in 1982 in de Falklandoorlog als helikopterpiloot.

In januari dit jaar leverde Andrew al zijn eretitels en militaire titels al in. Toen leek het er nog op dat hij zich tot het uiterste wilde verdedigen in de zaak die de vermeend seksslavin van Epstein, Virginia Giuffre, in Amerika tegen hem had aangespannen. Half februari kwam het echter tot een schikking van naar verluidt twaalf miljoen pond.