’Sensuele’ Emma Heesters: ’Het is elke keer feest in bed’

Heesters vertelt dat ze altijd lingeriesetjes draagt, ’want ik kan er niet tegen als de beha en de string niet bij elkaar passen’. „En het moet kwaliteit zijn, niet dat goedkope kreukende satijn. Mooie lingerie draag ik ook als ik niet bij Wesley in Brussel ben. Dat draag ik gewoon voor mezelf.”

Als ze wel bij haar vriend is, pakt Heesters flink uit. „Dan komen de jarretels tevoorschijn. Hij was dat niet gewend, dat het elke keer feest is in bed. Ja, ik heb misschien een keurig imago, maar Wesley weet inmiddels wel beter. Sensualiteit is belangrijk voor me; het is krachtig om als vrouw in de slaapkamer jezelf te durven zijn. Lingerie is daar een belangrijk onderdeel van.”

Sensualiteit is volgens de Waar ga je heen-zangeres ook in andere dingen terug te vinden. „Zo was ik heel benieuwd naar de moves van mijn vriend. Hoe danst hij? Want een man die niet kan dansen, is waarschijnlijk ook niet goed in bed. Tijdens onze eerste date keek Wesley ook steeds naar mijn mond. Later biechtte hij op dat hij me de hele avond al wilde zoenen. Hij is heel vurig, en soms hebben we knallende ruzie, maar het zit gewoon goed. Dan is het extra leuk om in de slaapkamer uit te pakken met een mooi setje. Voor mezelf en voor hem, omdat het goed is om je best te blijven doen in een relatie.”