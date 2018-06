ZIEN: Extreem hoog risico bij nieuwe stunt Tom Cruise

Vanwege de extreme hoogte van 25.000 voet zijn zuurstofmaskers nodig om bij bewustzijn te blijven. Bovendien maakte hij een zogeheten HALO-sprong: hierbij wordt de parachute pas zo laag mogelijk opengetrokken.

Tom Cruise doet deze stunt voor zijn nieuwste Mission Impossible - Fallout. Het is de ervaren acteur gelukt om de sprong te maken zonder dat er iets mis ging. Eerder was hij minder gelukkig, toen hij voor dezelfde film zijn enkel brak bij het springen van het ene gebouw naar het andere. De opnames voor deze zesde film in de reeks werden toen een tijd stilgelegd.

De film komt in Nederland uit op 2 augustus.