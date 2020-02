Weinstein schuldig aan aanranding en verkrachting

Deze zaak tegen Weinstein draait om de aanranding van zijn voormalige assistent Mimi Haleyi en de verkrachting van Jessica Mann, een actrice. In de zaak werden ook verschillende andere slachtoffers gehoord.

De jury achtte niet bewezen dat er sprake is van systematisch misbruik of geweld door Weinstein. Dat is een tegenvaller voor de aanklagers, dat waren de zwaarste aanklachten tegen Weinstein.

De filmproducent wordt meteen vastgezet in New York. Volgens Amerikaanse media is hij gehandboeid en is er geen borg. Op 11 maart hoort Weinstein hoe zwaar zijn straf zal zijn. Er loopt nog een andere zaak tegen Weinstein in Californië.