Kylie Jenner wil voor Stormi alleen het beste

Kylie Jenner wenst op Instagram haar nichtjes North (4), dochter van Kim en Kanye en Penelope (5), dochter van Kourtney en Scott Disick, een fijne verjaardag. En dat doet ze in stijl, waarbij ze tegelijk subtiel laat weten dat zij voor haar eigen baby alleen het allerbeste eist. Zo wil ze best meer dan vijfhonderd euro neertellen om dochter Stormi comfortabel te vervoeren in een draagzak van Gucci.

Ze moet ook wel wat voor kleine Stormi, die bij het opgroeien straks moet opboksen tegen het nichtje dat voor haar vijfde verjaardag een tas van Alexander Wang himself cadeau kreeg.