Speciale gast voor Adele bij concert Las Vegas

„Godzijdank had je een hoed op, Shania. Ik zou zijn gestorven als ik had gezien dat jij het was!!”, schrijft Adele bij een foto van haarzelf op het podium. Op de achtergrond is Twain in het publiek te zien.

De 34-jarige Adele steekt niet onder stoelen of banken dat ze groot fan is van Twain, bekend van onder meer de hits als You’re Still the One en Man! I Feel Like A Woman!. „Ik hou van jou, ik kan echt niet geloven dat je naar mijn concert bent gekomen.”