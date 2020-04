De prachtige Last Dance van Michael Jordan

Amsterdam - ’Be like Mike’ was in de jaren negentig in de VS een veelgebruikte uitspraak om kinderen tot de orde te roepen. Maar of ’gedraag je als Michael Jordan’ echt zo’n goed advies was, mag je je bij het zien van de Netflix-documentaire The last dance afvragen. Er zijn nu twee van tien geplande delen te zien over het laatste kampioensseizoen van Jordan en zijn Chicago Bulls. Prachtige tv is het, maar het icoon komt vooral als nietsontziend naar voren.