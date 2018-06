Jonge vlam Heidi Klum mag haar kinderen ontmoeten

Voor het grote feest losbarstte, hield het voormalig topmodel en presentatrice een intiem etentje in een Italiaans restaurant in Santa Monica, waarbij alleen het gezin aanwezig was. Dat wil zeggen: Heidi met haar vriend Tom Kaulitz, gitarist van de band Tokio Hotel, zijn tweelingbroer Bill, leadzanger van de band en haar kinderen Leni (13), Henry (12), Johan (11) en Lou (8).

Het is een nieuw signaal dat het serieus lijkt tussen Heidi en haar zestien jaar jongere lover. Eerder bleek dat al toen hij met haar ouders Erna en Günther kennis mocht maken bij de finale van Germany’s Next Top Model.

Nu ook de eerste kennismaking met haar kinderen achter de rug is met het familiediner in het Italiaanse restaurant, kon de avond vrolijk voortgezet worden zonder de kids. Een heuse kroegentocht ontspon zich, waarbij collega’s Michael Michalsky en Thomas Hayo zich bij hen voegden. Een vrolijke groepsfoto op Instagram is het bewijs van een geslaagde avond. Maar ook Tom Kaulitz heeft de kennismaking met haar kinderen goed doorstaan, getuige de foto van hem en Heidi en haar bijschrift, daags na die toch vast spannende ontmoeting. „Jij maakt me zoooooo gelukkig!”.