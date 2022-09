The Weeknd mag tournee weer hervatten

„De dokter zegt dat mijn stem in orde is en dat ik met wat rust in staat zal zijn de show te geven waar mijn fans uit Toronto op wachten”, schrijft de artiest. Daarmee doelt de 32-jarige zanger op het optreden dat hij op 22 september geeft in zijn geboortestad. „Zo veel dank voor alle liefde en begrip. Ik hou van jullie.”

The Weeknd was zaterdag in Los Angeles zijn hit Can’t Feel My Face aan het zingen toen het misging. De zanger laat weten dat er inmiddels wordt gewerkt aan een vervangende datum voor het concert in Los Angeles.