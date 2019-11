Nurlaila Karim noodgedwongen gestopt met rol in Mamma Mia

Nurlaila Karim in Mamma Mia de musical Ⓒ Hollandse Hoogte

Nurlaila Karim straalde in de musical Mamma Mia, maar is al een tijdje niet meer te zien. Op haar Facebook laat ze nu de reden daarvan weten: „Mijn lijf liet me in de steek. Of zal ik liever zeggen... mijn lijf heeft me wakker geschud!”