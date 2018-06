Taylor Swift is indringers zat en neemt maatregelen

Ze wil namelijk een nieuwe muur bouwen om haar landgoed in Beverly Hills. Die moet dubbel zo hoog worden als de huidige van zo’n twee meter hoog. Ze heeft hier toestemming voor gekregen, zodat ze de ’veiligheid en de privacy van het pand kan verbeteren na meerdere pogingen van mensen om het eigendom te betreden via de bestaande lagere muur.’ Dat moest via een speciale commissie, omdat haar huis een monumentaal gebouw is.

De nieuwe muur krijgt volgens de documentatie ook beplanting, zoals struiken en klimop, om eventuele gaten in de muur te bedekken.

Bekijk ook: Contactverbod voor tweede stalker Taylor Swift

Bekijk ook: Straatverbod voor inbreker bij Taylor Swift