Met deze sterren dook Janice Dickinson tussen de lakens

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty images

Janice Dickinson (68) is opnieuw gestrikt voor het omstreden televisieprogramma I’m a Celebrity Get Me Out of Here. Buiten haar spraakmakende televisieoptredens om heeft het supermodel, op zijn zachtst gezegd, een nogal wild privéleven achter de rug. Ze stapte maar liefst vier keer in het huwelijksbootje en verslond welgeteld half Hollywood. Wat haar seksleven betreft, heeft ze nooit een blad voor de mond genomen. „Mick Jagger was heel slecht in bed.”