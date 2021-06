Familie Amy Winehouse niet blij met boek van haar beste vriend

Tyler leerde Amy op 12-jarige leeftijd kennen en bleef met haar bevriend tot aan haar dood in 2011. In My Amy: The Life We Shared, dat eerder deze maand verscheen, schrijft de zanger onder meer dat hij de enige overgebleven vriend was die niet werd betaald om bij de zangeres te zijn. Ook beweert hij dat Amy, die kampte met verslavingen en op 27-jarige leeftijd overleed aan een alcoholvergiftiging, al sinds haar 14e antidepressiva slikte.

Haar ouders zijn volgens een ingewijde boos over wat Tyler heeft geschreven. „Na alle financiële hulp die Amy en haar familie hem hebben gegeven, laten deze claims van hem een bittere nasmaak achter.”

Tyler bracht het boek over zijn beste vriendin uit omdat het bijna tien jaar is na haar dood. Om diezelfde reden maakt Amy’s moeder voor de BBC ook een documentaire over de zangeres.