Dit is de knappe vriendin van Diederik Jekel

„Soms moet je je route aanpassen als het te druk wordt, maar ineens kom je op plekjes die nog veel leuker waren”, schrijft hij over hun wandelavontuur. „Daar focus ik me maar op dit jaar. Geldt ook voor het hele leven namelijk. Je weet nooit welke liefde of leuke dingen je niet had gevonden als het leven anders was gelopen.”

Ook zegt Diederik te richten op de mooie dingen in het leven, vooral in de coronacrisis. „Dat heeft me altijd veel plezier en troost gebracht”, sluit hij af.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Diederik, die vorig jaar in korte tijd vele kilo’s kwijtraakte, en Eline samen zijn gespot. Op haar eigen Instagrampagina deelde Eline al eerder foto’s van de twee samen. Daarbij schrijft ze onder meer: „Ik hou van jou, van alfa, via bèta, helemaal tot aan gamma (en terug).”