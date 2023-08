Chantal Janzen trekt zich weinig aan van kritiek op ouderschap

Zelf trekt de 44-jarige Janzen, moeder van zoons James en Bobby, zich weinig aan van kritiek van anderen op haar opvoeding. „Het komt niet bij me binnen, en als een ander kind wel goed slaapt en dat van mij niet, denk ik alleen maar: prima, good for you. Je hoeft ook niet aan te komen met honderd goedbedoelde adviezen, behalve als ik erom vraag natuurlijk.”

Zo schrijft Janzen dat het haar bijvoorbeeld niet lukte om borstvoeding te geven. Dat zouden veel moeders vast „een doodzonde vinden en funest voor het verdere verloop van zijn leven”, beschrijft de presentatrice. „Enfin. Ik ben enorm blij dat ik me van dit soort mensen geen hol aantrek. Maar dan ook echt he-le-maal niks.”

Toch snapt ze wel dat anderen zich er wel wat van aantrekken en dat je daar ook weinig aan kan doen. Ook is het volgens haar logisch dat je onzeker wordt, wanneer je kind nog in de broek plast of met eten gooit. „En dat is natuurlijk prima, als je je maar realiseert dat de meeste mensen die heeeeel hoog van de toren blazen over hun ’perfecte’ kind, simpelweg geluk hebben. De ene baby slaapt namelijk door, de andere niet.”