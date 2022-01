Tess Milne: ’John de Mol heeft mij jarenlang op de zwarte lijst gezet’

Presentatrice Tess Milne is behoorlijk van slag door het zien van de uitzending van Boos donderdag, waarin oud-kandidaten en medewerkers van The Voice of Holland melding maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. John de Mol, bedenker van The Voice, reageerde in de uitzending op de aantijgingen. Tess vertelt op haar Instagram Stories over de tijd waarin ze het televisieprogramma Sterren Dansen op het IJs presenteerde en refereert daarin naar haar eigen ervaringen met John de Mol.