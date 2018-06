Oprichter band start duel met zanger Eye of the Tiger

Survivor-oprichter Frank Sullivan is flink geïrriteerd en klaar voor de strijd. Zijn band bereikte in één klap roem met het befaamde nummer Eye of the Tiger, dat wekenlang op nummer 1 in de hitlijsten stond en als soundtrack van de derde Rocky-film wereldwijd bekend werd. Ook nu kiezen boksers het opzwepende nummer nog graag als opkomstlied bij een knokpartij. Onze Raymond van Barneveld gebruikt het bij zijn dartswedstrijden.

Slechts twee jaar na het plotselinge wereldsucces, besloot leadzanger Dave Bickler de band in 1984 te verlaten en zijn rechten op het bandlogo op te geven. Maar niet alleen op zijn website en op promotieposters komt het logo terug, zelfs op zijn Instagramaccount refereert Bickler aan zijn roemrijke verleden met de band. De oprichter wil dat hij daarmee stopt en eist een schadevergoeding.

’Lichtzinnig’, vindt Bicklers advocaat. „Gewoon een gemene poging om het succes van Dave te ondermijnen.” Volgens hem dankt de artiest zijn huidige succes niet aan de link met Survivor en gebruikt de band andersom juist wel eens foto’s van Bickler in hun promotie. „Dat lijkt hun claim te ondermijnen. Dave is nu eenmaal de leadzanger van Eye of the Tiger en daar kan niemand iets aan veranderen.”

Met deze strijdlustige woorden heeft hij de eerste klap uitgedeeld; het gevecht kan beginnen.