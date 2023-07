Adele waarschuwt fans: ik vermoord je als je iets op podium gooit

„Zooi op het podium gooien... Hebben jullie dat gezien? Ik vermoord je als je iets naar me gooit”, aldus de zangeres, die vrij duidelijk maakte dat de mensen in haar publiek het niet moeten proberen om iets te gooien.

Zangeres Bebe Rexha werd in juni tijdens een optreden in New York door een telefoon geraakt. Zij moest haar show daarop stilleggen. Eind vorig jaar werd Harry Styles nog geraakt door een handvol snoepjes terwijl hij optrad in Los Angeles, waarna hij de rest van de show afmaakte met duidelijk last van zijn oog. Ook Lady Gaga werd vorig jaar geraakt door een object tijdens een optreden. In haar geval was het een knuffel, maar die kwam wel tegen haar hoofd terwijl ze stond te zingen.