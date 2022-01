Zangeres Esmée Denters over Marco Borsato: ’Hij kneep vanuit het niets in mijn billen’

Na het zien van de uitzending van Boos zegt ze: „Het is een schande hoe de mannelijk coaches in Nederland misbruik hebben gemaakt van hun positie. Al ben ik niet geheel verbaasd.”

Esmée Denters deed zelf niet mee aan The Voice in Nederland. Ze ontmoette Marco Borsato bij een optreden. „Ik heb Marco een keer in het echt ontmoet en hij kneep me vanuit het niets in mijn bil”, schrijft ze. „We stonden op het podium na een optreden. Er waren andere mensen om ons heen, maar blijkbaar was ik de enige die dit gedrag raar vond.”

Zie het als een compliment

De zangeres zegt er zo van te zijn geschrokken dat ze over het knijpincident aan haar manager vertelde. Haar manager was er minder van onder de indruk en zei: „Stel je niet zo aan, zie het als een compliment.” Waarop ze er maar niets meer over heeft gezegd.

Verder schrijft de zangeres dat ze het heel dapper vindt dat de kandidaten van The Voice zich hebben uitgesproken en hun verhaal hebben durven delen. „Ik houd niet van cancel culture en er zijn altijd twee kanten aan een verhaal, maar hoeveel slachtoffers moeten naar voren komen voordat ze serieus worden genomen. Het is triest. Dit wilde ik er even over kwijt”, besluit ze haar verhaal.

Advocaten

De advocaten van Marco Borsato zeggen in een reactie na de uitzending van Boos: „Wij hebben met de heer Borsato afgesproken geen commentaar op de uitzending te geven, ongeacht wat hierin is beweerd”, aldus advocaat Knoops. „Er is al genoeg ruis gecreëerd in deze zaak in het publieke domein, hetgeen een onafhankelijk en professioneel onderzoek kan belemmeren.”

