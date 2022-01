Dochter: Roseanne Barr dwong me te overleven in de wildernis

Roseanne Barr Ⓒ Getty Images

De dochter van Roseanne Barr doet een boekje open over haar ervaringen met de comédienne. In haar memoires This will be funny later schrijft Jenny Pentland volgens The New York Post onder meer dat Barr haar liet ontvoeren en ze daarna gedwongen twee maanden in een survivalkamp in Utah moest doorbrengen.