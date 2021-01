Release biopic Elvis Presley uitgesteld tot 2022

De film, die nog geen officiële titel draagt, belicht het bewogen leven van de legendarische zanger, gespeeld door Austin Butler. De gecompliceerde relatie die Elvis met zijn, van oorsprong Nederlandse, manager Dries van Kuijk had, staat centraal. Van Kuijk, beter bekend als Colonel Tom Parker, wordt vertolkt door Tom Hanks. Presley en Parker werkten jarenlang samen: van Elvis’ opkomst als wereldster tot aan zijn dood in 1977.

Hanks was in maart een van de eerste bekendheden die het coronavirus kreeg, evenals zijn vrouw Rita Wilson. Het paar werd opgenomen in een Australisch ziekenhuis en verbleef wekenlang in quarantaine. Daardoor werden de opnames van de film destijds stopgezet.