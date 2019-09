Toine van Peperstraten en Roos Moggré presenteren talkshow over dementie

Ⓒ AVROTROS

Toine van Peperstraten en Roos Moggré gaan in de live-talkshow Herinneringen voor het leven - stop dementie met patiënten en hun naasten in gesprek over de aandoening. Het programma wordt in samenwerking met Alzheimer Nederland geproduceerd en heeft als doel aandacht te vragen voor dementie en donateurs te werven voor onderzoek, zo meldt omroep AVROTROS woensdag.