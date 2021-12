Politie: één tip binnen na uitzending over beroving Lil Kleine

Jorik Scholten, zoals de rapper heet, werd op 4 november van zijn horloge beroofd voor het Wereldmuseum in Rotterdam na een albumreleaseparty van dj Jack Shirak. Hij werd door drie mannen benaderd, waarvan één een vuurwapen bij zich droeg. Ze wilden zijn horloge hebben ter waarde van 110.000 euro. De man met het wapen sloeg Scholten hiermee tegen zijn hoofd, waardoor de rapper op de grond viel. Hij liep hierbij een hersenschudding op.

De zegsvrouw verwacht dat nog meer tips kunnen binnenkomen. De aflevering is namelijk pas donderdag uitgezonden, zegt ze. Bovendien worden de beelden dinsdag ook nog getoond in Opsporing Verzocht op NPO 1. Toch benadrukt ze dat het vooral gaat om de inhoud van de tips, niet de hoeveelheid. „Het gaat om de goede tip natuurlijk.” Dat hoeft er maar eentje te zijn, zoals deze ene binnengekomen tip. „Maar dat weten we nog niet.”

Scholten wist het horloge na zijn val af te gooien, zegt de politie. Of de daders die hebben gevonden, is niet bekend, maar het horloge lag na het incident niet meer op straat. De politie is op zoek naar getuigen en roept ook mensen op die zien dat het horloge ergens te koop wordt aangeboden, zich te melden.