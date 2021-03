’Meghan diende klacht in over Piers Morgan’

Morgan stelde onder meer ’misselijk te worden van het schandelijke interview’. Het was niet de eerste keer dat hij zich met felle woorden negatief uitliet over de hertogin van Sussex. Veel andere kijkers dienden ook een klacht in. De Britse mediawaakhond Ofcom heeft een onderzoek aangekondigd, nadat er meer dan 41.000 klachten waren binnengekomen.

Morgan maakte dinsdag zijn laatste uitzending. Co-presentator Alex Beresford viel hem live in de uitzending aan op zijn uitlatingen, waarna Morgan boos de studio uit stormde. ITV maakte korte tijd later bekend dat de presentator per direct stopt.

Morgan blijft ondertussen bij zijn mening. „Maandag zei ik dat ik Meghan niet geloofde. Ik heb nu de tijd gehad om hier over na te denken en ik geloof haar nog steeds niet”, schrijft hij woensdag op Twitter. „Als je dat wel doet, is dat ook oké.”