Chantal Janzen niet benaderd voor presentatie Songfestival

Chantal zou de show, die volgend jaar mei neerstrijkt in Rotterdam Ahoy, best wel willen presenteren. „Ik zou dat doen hoor, maar niemand belt, niemand vraagt”, zegt ze in De Coen en Sander Show op Radio 538. De RTL-presentatrice heeft zelf wel een idee waarom ze nog geen telefoontje heeft gehad. „Ik denk altijd dat het iemand van de NPO is.”

Op de vraag wie Nederland volgend jaar moet vertegenwoordigen, heeft Chantal al een duidelijk antwoord: „Davina Michelle.”