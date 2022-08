Emma Heesters moet optreden afzeggen vanwege keelontsteking

„Lieve fans en bezoekers van Live at the Lake Festival”, begint Emma haar bericht. „Helaas moet ik mijn show van vanmiddag cancellen omdat ik een keelontsteking heb. We hebben tot vanochtend gekeken of het ging lukken, maar het bleef toch aanhouden. Ik baal enorm en ik had er mega veel zin in om voor jullie deze show te spelen. Hopelijk zie ik jullie snel weer!”

Het festival in Zoetermeer vindt plaats op vrijdag en zaterdag. Andere artiesten die optreden zijn DI-RECT, Snollebollekes en Lucas & Steve.