OnlyFans-ster Ferry Doedens koopt huis in Amsterdam: ’Special thanks to my fans’

„Kan het bijna niet geloven! Midden in het hartje van mijn geliefde Amsterdam Oost”, schrijft Doedens. Zijn nieuwe koopwoning is volgend jaar gereed.

De acteur zegt trots te zijn dat hij dit in zijn eentje heeft weten te bereiken. Ook bedankt hij de mensen die geabonneerd zijn op zijn OnlyFans-account. „Special thanks to my fans die dit mede mogelijk hebben gemaakt.”

Na zijn ontslag bij GTST is Doedens een account gestart op OnlyFans, een website waar gebruikers pikant materiaal van zichzelf delen dat abonnees tegen betaling kunnen bekijken. Hoewel hij aanvankelijk twijfels had over zijn aanwezigheid op het 18+-platform, lijkt het aanbieden van spannende kiekjes achter een betaalmuur nu dus behoorlijk lucratief voor hem te zijn.