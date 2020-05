Nu ook ’Boer zoekt man’ in België

De 25-jarige Tristan gaat in het dertiende seizoen van Boer zkt vrouw op zoek naar de ware liefde. Daarmee is hij de allereerste boer van de Belgische versie die op zoek gaat naar een man.

In Nederland gebeurde dit al enkele jaren eerder. In 2012 deed Willem als eerste homoboer mee aan Boer zoekt vrouw. Hij vond toen zijn perfecte match in Klaas, maar die relatie hield niet lang stand.