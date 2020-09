Robin Givens blij dat ze niet voorkomt in biopic over Mike Tyson

De twee waren in 1988 acht maanden getrouwd, een huwelijk waarin Mike volgens Robin erg gewelddadig was. Ook nadat ze waren gescheiden waren, voelde de actrice zich slachtoffer van de oud-sporter. Zo praatte Mike herhaaldelijk over Robin in de media die volgens hem zijn miljoenen had gestolen en die hij met Brad Pitt in bed zou hebben betrapt.

Als de biopic wel aandacht aan hun huwelijk had besteed dan zou de 55-jarige actrice zich wederom slachtoffer hebben gevoeld. „Ik heb geen stuiver aan mijn huwelijk overgehouden. Ik ben weggegaan met niets. Ik heb het huis verlaten omdat ik mijn leven terug wilde. Ik was een jong persoon die een vreselijke keuze had gemaakt. Een slechte keuze. Als dingen die niet waar zijn worden blijven voortgezet dan voelt dat als voortdurend opnieuw te worden geslagen.”

Wanneer de film over de bokser verschijnt, is nog niet bekend. Jamie Foxx, die Mike speelt, is momenteel hard aan het trainen in de sportschool.