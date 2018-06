Deadpool 2 nog steeds best bezochte film

In totaal hebben al 334.335 Nederlanders Deadpool 2 op het witte doek gezien, waarin de grofgebekte huurling Wade Wilson (Ryan Reynolds) terugkeert. Hij moet het ditmaal opnemen tegen Cable (Josh Brolin), een supersoldaat met een moorddadige missie. De film is in Nederland ook te zien in Dolby Cinema, 4DX en Imax.

Op de tweede plaats van best bezochte films van afgelopen weekend staat Solo: A Star Wars Story. Op de derde plek staat Avengers: Infinity War.