Penélope Cruz wilde als kind al zo snel mogelijk moeder worden

De film van de Italiaanse regisseur Emanuele Crialese werd zondag gepresenteerd op het Filmfestival van Venetië en is kanshebber op de prestigieuze Gouden Leeuw, de prijs van het festival. L’Immensitá gaat over een gezin in Rome in de jaren zeventig. Cruz speelt Clara, een moeder van drie kinderen. Er zijn veel strubbelingen in het gezin en die worden erger als dochter Adriana zich als jongen presenteert in de buurt.

Tijdens de presentatie van L’Immensitá ging Cruz in op de vraag waarom ze vaak als moeder wordt gecast. De Spaanse regisseur Pedro Almodóvar zag volgens Cruz een moeder in haar, ook al was ze nog vrij jong toen ze veel met hem werkte. Volgens de actrice is dat geen toeval. „Ik heb een heel sterk moederinstinct. Ik ben echt gefascineerd door wat er in een gezin gebeurt. Overal gebeuren dingen. Verschillende dingen, maar allemaal fascinerend”, zei ze. „Elke film die ik maak, zou over een gezin kunnen gaan.”

In L’Immensitá wordt Italiaans gesproken. Voor de Spaanssprekende Cruz was dat echter geen probleem. „Toen ik 18 of 19 was, deed ik mee aan Italiaanse projecten en zo leerde ik die taal””, legt ze uit. „Ik heb altijd van vreemde talen gehouden en vind het leuk om verschillende accenten te bestuderen. Dat is een echte passie van me.” De actrice vindt het een meerwaarde dat ze ’talig’ is. „Dat is handig als je met andere mensen moet communiceren. Ik heb het geluk dat ik met vreemde talen kan werken.”