Opnieuw plannen Weinsteinfilm; dit keer horror

Het idee komt van Brian de Palma, in Hollywood een icoon in het horrorgenre, sinds hij Carrie maakte in 1976. Meer dan veertig jaar later wil hij opnieuw geschiedenis schrijven binnen dit soort. Daarvoor kiest hij de man die meer dan tachtig slachtoffers horror bezorgde met verkrachting, intimidatie en het plaatsen van actrices op een zwarte lijst.

De 77-jarige regisseur zeegt hierover in het Franse dagblad Le Parisien: „Ik schrijf een film over dit schandaal. Mijn karakter zal niet Harvey Weinstein heten, maar het zal een horrorfilm worden met een seksuele agressor en het zal zich afspelen in de filmindustrie.” De regisseur heeft al contact met een Franse producent, maar weet nog niet wanneer zijn script voltooid is.

Eerder kondigden Ryan Murphy, Brad Pitt en Weinstein zelf aan een film te gaan maken over hét Hollywoodschandaal van deze eeuw; specifieker over respectievelijk #MeToo, de verslaggeving op basis van de verhalen van de slachtoffers en - hoe kan het ook anders - Weinsteins ’kant van het verhaal’.