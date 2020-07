Britse pubs weer open: prins William van de partij

William sprak in de ’beer garden’ van de kroeg met het echtpaar Anthony en Jeanette Goodrich die de al 600 jaar oude pub uitbaten. De Rose and Crown bevindt zich op een paar kilometer van de woning van William en zijn vrouw Catherine in Anmer Hall. Zaterdag openen de pubs en restaurants in Engeland weer na een periode van enkele maanden dicht te zijn geweest als gevolg van het coronavirus.

De pub-eigenaren legden William uit hoe zij de noodzakelijke contactmaatregelen in praktijk gaan brengen. De prins benadrukte de verantwoordelijkheid van iedere Brit om ook in de horeca social distancing in acht te nemen. Op hun officiële sociale media wensten William en Catherine hun volgers een ’veilig weekend’.