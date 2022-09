Khloé Kardashian weigerde aanzoek: ’Ik was niet trots op ons’

De reden waarom Kardashian weigerde zei toen Thompson op een knie ging, was het feit dat ze zich „niet op haar gemak voelde met waar zij en Tristan op dat moment waren in hun relatie.” In gesprek met haar oudere zus Kim zegt Khlóe dat ze ooit ’met trots’ wil delen dat ze verloofd is. „Daarom zei ik tegen hem: ik vind het op dit moment niet fijn om ’ja’ te zeggen, omdat ik het niet trots tegen mijn familie zou kunnen vertellen.”

Khloé zegt te snappen dat dit destijds ’kwetsend’ kon zijn voor Tristan. „Maar ik wilde hem geen valse hoop geven. En dat zei ik tegen hem.”

Khloé en Tristan gingen in december vorig jaar uit elkaar, nadat zij erachter kwam dat hij een kind bij een andere vrouw had verwekt. Afgelopen zomer meldde de realityster dat in november een tweede kind van haar en Tristan was verwekt, bij een draagmoeder. Hun zoontje werd in augustus geboren. In april 2018 kregen de twee al dochter True.