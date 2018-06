Meghan gaat op pad met koningin Elizabeth

De 92-jarige koningin gaat met haar aangetrouwde kleindochter een brug openen in het nabijgelegen Widnes in het graafschap Cheshire. De twee openen daarna het Storyhouse Theatre, dat is een theater en bibliotheek in één. In het stadhuis van Chester staat een lunch op het programma.

Meghan heeft al ervaring met officiële verplichtingen aan de zijde van prins Harry, zowel voor als na haar huwelijk.