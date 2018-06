Film Carice van Houten en Guy Pearce komt mogelijk niet uit

Volgens De Palma was er niet genoeg geld om de film te maken. Enkele mensen van de crew zouden nog steeds niet betaald zijn. En de producer zou voortdurend tegen hem gelogen hebben. „Ik weet niet eens zeker of we de film wel releasen.”

Over welke producent hij het precies heeft, maakt hij niet duidelijk. De film is een co-productie tussen zes bedrijven uit Denemarken, Frankrijk, Spanje en België. In Amerika zou Domino dit jaar uitkomen, in Nederland stond die voor april 2019 op stapel. De strubbelingen tijdens de opnames moeten een teleurstelling zijn voor de filmmaker die van Hollywood met al zijn superheldenfilms - ’voor kinderen!’ - al niets meer verwacht.

Stylist

Een serieuze film is daar alleen te maken als je Spielberg bent of zelf een studio hebt, vertelt hij. „Je moet constant vechten met de studio’s over de kosten van de special effects.” Maar om nu voor Netflix films te gaan maken, dat erom bekend staat de filmmaker volledige vrijheid te geven? Hij wil het wel, maar kan het niet. „Ja, ik zou het overwegen, maar ik heb een groot scherm nodig. Ik ben nu eenmaal een visuele stylist.”

En dat zal hij nogmaals willen bewijzen met de plannen voor zijn nieuwe film: een horrorfilm gebaseerd op Harvey Weinstein.