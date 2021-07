Gerard Ekdom vervangt Rob Stenders op Veronica: ’Ik ben transzender’

Het was voor Ekdom wel even wennen om een programma onder de naam Veronica aan te kondigen. „Dat heb ik nog nooit gedaan, dus dat is bij dezen ook de eerste keer. Ik werk niet bij Veronica, maar ik ben transzender of zenderneutraal”, zei de dj grappend bij de opening van De Bonanza.

Stenders kreeg afgelopen weekend verkoudheidsklachten en heeft zich daarom laten testen. In afwachting van de uitslag zit hij thuis in quarantaine en geeft hij zijn stem wat rust. „Rob klinkt als Rod Stewart die Bryan Adams nadoet”, grapte Ekdom. Ook Stenders’ co-host Caroline Brouwer zit uit voorzorg thuis. „Omdat Rob thuis is, zit ik ook thuis in afwachting van de testuitslag. We willen geen risico’s nemen.”