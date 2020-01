Famke Louise lanceert heftige docu over Chinese bontindustrie

Aanvankelijk werd gecommuniceerd dat Famke Louise een kledinglijn met bont zou lanceren. Donderdag bleek echter dat dit een ludieke actie was om aandacht te vragen voor haar nieuwe documentaire Bont Girl die zij in samenwerking met Bont voor Dieren en Videoland maakte. Een ’activist’ rende tijdens de lancering het podium op en besmeurde Famke Louise met rode verf. Vervolgens startte de documentaire.

Dom Bontje

Samen met programmamaker Remco Garcia en dierenactivisten Thomas en Jenny is Famke Louise als vertegenwoordiger van haar fictieve modemerk undercover afgereisd naar China om in de bontindustrie te duiken. „Nadat ik werd uitgeroepen als Dom Bontje, wilde ik met mijn eigen ogen zien hoe het er aan toegaat in de bontindustrie. Ik had hier destijds totaal geen besef van. Met deze documentaire hoop ik dat andere mensen ook wakker worden en geen bont meer dragen. Het was nodig om het opzetten van een kledinglijn als dekmantel te gebruiken en hiermee toegang te krijgen tot de bontmarkten en -boerderijen in China. Het lijkt me nog steeds heel leuk om in de toekomst een eigen kledinglijn op te zetten, maar dan natuurlijk honderd procent zonder bont.”

In haar vlogs en muziekclips presenteert Famke Louise zich als een glamourgirl. Eerder wikkelde ze zich in een bontjas, droeg kleding gedecoreerd met bont en benoemde dit zelfs als statussymbool in haar nummer Vroom. Haar keuze voor bont heeft haar in 2018 de titel van Dom Bontje opgeleverd, een initiatief van de dierenbeschermingsorganisatie Bont voor Dieren. In de documentaire vertelt Famke Louise met tranen in de ogen dat zij begrijpt waarom ze genomineerd was voor Dom Bontje. Ze geeft aan dat het een domme keus is geweest van haar om bont te dragen.

Van fashion girl naar bont girl

Het idee om campagneleider Moranni te Winkel, in de vorm van een ’activist’, het podium op te laten rennen om Famke Louise onder te sprayen met rode verf, kwam van de zangeres zelf. Bont voor Dieren zat in het complot en de jas van konijnenbont die ondergespoten werd, had ze gekregen van de stichting. De zogenaamde activist, werd vervolgens door de beveiliging weggevoerd. Tot aan het moment dat de documentaire begon, wist niemand van de genodigden dat dit zou gebeuren.

Bont voor Dieren is ontzettend blij met de samenwerking met Famke Louise. Waarnemend directeur Karen Soeters: „Het is meer dan geweldig dat wij dankzij deze documentaire op zo’n enorm grote schaal het publiek kunnen bereiken over de gruwelen van de bontindustrie. Het is ook heel dapper dat zij deze confronterende reis is aangegaan. We bereiken hiermee niet alleen de Videolandkijkers, maar ook zo ontzettend veel jonge volgers van Famke Louise. Zij is voor veel jongeren een rolmodel. Doordat zij zich openlijk uitspreekt tegen bont, zullen jongeren minder snel bont kopen. Dit is weer een stap dichterbij een bontvrij Nederland.