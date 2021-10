Premium Het beste van De Telegraaf

Dit persoonlijke drama schuilt achter verloofde Kourtney Kardashian

Door Door: Eva de Rond Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Kourtney Kardashian (45) en Travis Barker (42) zijn pas sinds begin dit jaar samen, maar het verliefde stel laat er geen gras over groeien. De drummer van Blink-182 ging zondag tussen een bed van honderden rode rozen op het strand in Montecito op zijn knieën. Het koppel deelde foto’s van het moment op Instagram met de tekst ’voor altijd’ en leek gelukkiger dan ooit. Toch heeft de volop getatoeëerde verloofde van Kourtney het nodige meegemaakt. Een vliegtuigongeluk, een verslaving en een depressie… Dit zeggen zijn tattoos over zijn dramatische levensverhaal.