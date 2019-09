Ⓒ REUTERS

VENETIE - Steven Soderberghs The laundromat, geïnspireerd op de beruchte Panama Papers, beleefde vanavond op het festival van Venetië z’n wereldpremière. „Een vlotte, amusante, inktzwarte komedie” stelt hoofdrolspeelster Meryl Streep. „Al gaat de film over een cynische grap die is uitgehaald ten koste van ons allemaal.”