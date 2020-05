Moeder overleden Disney-acteur Cameron Boyce dankbaar voor steun

Donderdag was de 21e verjaardag geweest van de acteur, die bekend was uit onder meer serie Jessie, de Descendants-films en Grown Ups 1 en 2. Hij stierf in juli in zijn slaap na een epileptische aanval.

Libby Boyce vertelt in een video dat ze de berichten heeft gelezen die fans hebben achtergelaten. „Ik ben er ondersteboven van. De berichten, de donaties, zoveel liefde voor Cameron. Ik wilde jullie even bedanken en zeggen hoe erg we dit waarderen. We gaan geweldige dingen met de foundation doen, zodat hij niet vergeten wordt.”

De nabestaanden van Boyce richtten in de maanden na zijn dood de Cameron Boyce Foundation op. De organisatie wil jonge mensen een creatieve en artistieke omgeving bieden om ze te behoeden voor geweld en negativiteit. De stichting probeert zo bij te dragen aan een positieve wereld, vermeldt de website.